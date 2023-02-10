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ПСБ провел конференцию «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета»

Иван Линдеманн
13:20 10.02.2023
В первый день форума практическую конференцию предваряла одноименная пленарная сессия, затронувшая новые аспекты развития российской экономики в изменившихся геополитических реалиях.
ПСБ провел конференцию «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ПСБ проводит III Российский Форум по финансовой грамотности «Просто Капитал»: 9 февраля состоялась практическая конференция «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета», а 11 февраля в рамках форума пройдет образовательный онлайн-трек для МСБ, который будет посвящен актуальным вопросам повышения финансовой, цифровой и инвестиционной грамотности российских предпринимателей.

В первый день форума практическую конференцию предваряла одноименная пленарная сессия, затронувшая новые аспекты развития российской экономики в изменившихся геополитических реалиях. Как трансформировался подход стратегических предприятий к обеспечению экономической безопасности? Как сохранить баланс между защитой страны от внешних шоков и удержанием позиций российского бизнеса на внешних рынках? Какую роль в обеспечении технологического суверенитета страны играют быстрорастущие технологические компании? Эти и другие вопросы обсудили представители банковского сообщества, бизнеса и власти в рамках пленарной сессии.

«В изменившихся условиях бизнесу и основным игрокам, ключевым компаниям надо искать новые варианты своего дальнейшего развития. Старые бизнес-модели перестают работать, сейчас нам надо договориться, каким образом действовать совместно и выходить на создание новых бизнес-моделей. Важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые с опережающими реакциями на то, что происходит, имея в виду обеспечение экономического, технологического и финансового суверенитета страны», - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков по итогам пленарной сессии.

По ее завершении состоялась череда открытых сессий, которые стали площадками для профессиональной дискуссии на темы развития ключевых отраслей в новых условиях, привлечения финансирования для развития МСБ и высокотехнологичных компаний, а также развития рынка частных инвестиций.

Так, например, в ходе сессии «Как привлечь капитал высокотехнологичным компаниям в России» было отмечено, что за последние пять лет объем инвестиций в интеллектуальную собственность, по данным Минэкономразвития России, вырос в два раза и сейчас составляет порядка 1 трлн рублей. Такие данные говорят о качественном преобразовании экономики и постепенном переходе от сырьевой модели к высокотехнологичной. В свою очередь на сессии «Энергетическая безопасность как элемент развития промышленности» участники отметили, что технологический суверенитет и импортонезависимость необходимо реализовывать, в том числе обеспечивая максимальную локализацию производства внутри страны, однако полного отказа от международной кооперации достичь невозможно. При этом для обеспечения энергобезопасности и обновления энергетического оборудования необходим постоянный приток инвестиций в энергетическую отрасль, который можно обеспечить в том числе за счет господдержки.

Также в рамках конференции прошли сессии «Стабильность транспортной системы для развития деловой среды», «Строительство как драйвер социально-экономического развития страны», «Человеческий капитал как основа инновационного развития и промышленного роста регионов».

Спикерами конференции от ПСБ выступили заместители председателя банка Антон Дроздов и Юлия Карпова, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса Александр Чернощекин, вице-президент, заместитель руководителя блока розничного бизнеса Давыд Коробченко, начальник центра компетенций оборонно-промышленного комплекса Михаил Федорин. Также в дискуссиях приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков, вице-президент блока экономики и финансов GloraX Глеб Шурпик, руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев и другие представители крупнейших российских компаний и органов власти.

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