Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 14
Спасатели продолжают разбор завалов.
© Фото: Владимир Николаев, РИА Новости
Число погибших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Новосибирске выросло до 14. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РЕН ТВ.
В данный момент спасатели продолжают разбор завалов. На месте также работают сотрудники прокуратуры и следователи.
Напомним, взрыв произошел утром в четверг в доме на улице Литейной. В результате частично обрушились два подъезда.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны два жителя Омской области, которые проводили работы по обслуживанию газовых плит в доме несколько дней назад.