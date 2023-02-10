Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 14

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Число погибших при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Новосибирске выросло до 14. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РЕН ТВ.

В данный момент спасатели продолжают разбор завалов. На месте также работают сотрудники прокуратуры и следователи.

Напомним, взрыв произошел утром в четверг в доме на улице Литейной. В результате частично обрушились два подъезда.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержаны два жителя Омской области, которые проводили работы по обслуживанию газовых плит в доме несколько дней назад.