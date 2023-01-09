Байден впервые в статусе президента приехал на границу с Мексикой

Он встретился с местным губернатором Грегом Эбботтом, выступающим с резкой критикой миграционной политики федеральных властей.

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Американский президент Джо Байден впервые в статусе главы государства проинспектировал государственную границу с Мексикой. В Техасе он встретился с местным губернатором Грегом Эбботтом, выступающим с резкой критикой миграционной политики федеральных властей.

Лидеру США пограничники продемонстрировали обыск автомобилей на наркотики, деньги и иную контрабанду. А Грег Эбботт передал Джо Байдену письмо с обвинением политики президента в хаосе на границе. Об этом сообщает AP.

Президент провел в приграничном Эль-Пасо несколько часов. Отмечается, что данный город является крупнейшим коридором для нелегальных мигрантов.

Напомним, сразу после вступления в должность президента Джо Байден заявил о намерении внести значительные изменения в миграционную политику, проводимую его предшественником. Позже он отменил указ Дональда Трампа об ограничении на въезд в страну некоторых категорий иностранцев.