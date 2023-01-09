В стране и мире В США назвали невозможным сокращение помощи Украине Ян Брацкий Россия неоднократно выступала против поставок оружия официальному Киеву и направила странам-членам НАТО соответствующую ноту. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Администрация президента США Джо Байдена не ожидает сокращения военной помощи Киеву. С таким заявлением выступил советник по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов. «Мы просили 37 миллиардов долларов, потому что думали в прошлом году, что столько потребуется на финансовый год. Конгресс увеличил эту сумму до 45 миллиардов долларов. Эти деньги были выделены», - приводит РИА Новости его слова. По словам Салливана, существующее в конгрессе «меньшинство» не может поставить под угрозу оружейные поставки на Украину. Россия неоднократно заявляла о недопустимости поставок западного оружия на Украину и ранее направила странам НАТО соответствующую ноту. По мнению Москвы, это не способствует мирному завершению конфликта и переговорному процессу. Экспертное мнение и аналитика