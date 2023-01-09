Умер научный руководитель концерна «Алмаз-Антей» Павел Камнев

Павел Иванович является автором более двадцати изобретений и соавтором свыше трехсот научно-технических отчетов.

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На 86-м году жизни умер научный руководитель концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Павел Камнев. Трагическую новость сообщили в пресс-службе концерна. До 2017 года Павел Иванович был генеральным конструктором бюро «Новатор» - предприятия, создавшего семейство ракет «Калибр».

«9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», - сообщили в пресс-службе.

Павел Камнев является автором более двадцати изобретений и соавтором свыше трехсот научно-технических отчетов. Прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени Калинина. В апреле 2016 году Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда Российской Федерации.