«У них ничего не получается»: Бутман о причинах попадания под украинские санкции

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Игорь Бутман прокомментировал свое попадание в санкционный список Украины. По мнению артиста, киевские власти начали преследовать музыкантов в результате собственных неудач. Об этом он рассказал в ходе беседы со «Звездой».

«Они уже на всех обращают внимание. У них ничего не получается, поэтому они начинают пытаться атаковать музыкантов, которые всего добились сами, которые выживали в тех условиях, когда джаз был не разрешен», - пояснил Бутман.

Кроме этого, музыкант напомнил, что джаз как самый свободный вид искусства появился в России благодаря музыкантам, главная задача которых - нести людям радость. И именно этим недовольно украинское правительство, потому что несет, наоборот, очень многим горе.

При этом саксофонист считает, что подобная реакция на его творчество является лишь дополнительным стимулом к более усердным репетициям.

«Если тобой недовольны, если что-то с тобой происходит, значит, считаю, что мы музыкально или творчески недоработали. Поэтому будем еще больше заниматься, репетировать, для нас это повод для поисков и новых вдохновений», - заключил Игорь Бутман.

Ранее на свое попадание в санкицонный список Украины отреагировали российские артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Король российской эстрады в своей публикации в соцсетях заявил, что его старый партнер и товарищ Владимир Зеленский слишком сильно вжился в роль.