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Эксперты рассказали, как изменятся цены на топливо в России в 2023 году

Марина Крижановская
04:32 08.01.2023
В этом году бензин АИ-92 может подорожать до примерно 50 рублей за литр, АИ-95 - ориентировочно до 55 рублей за литр, дизельное топливо - приблизительно до 62 рублей за литр.
Эксперты рассказали, как изменятся цены на топливо в России в 2023 году
© Фото: Allexander Makarov Russian Look Globallookpress
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Цены на топливо в России за 2022 год показали незначительный рост. Он оказался более чем в 17 раз ниже инфляции. В годовом выражении она составила порядка 12,2%.

Эксперты задались вопросом: каким будет уровень цент на бензин и дизель в 2023 году. Как сообщает RT, за прошедший год стоимость дизеля в среднем выросла на 8,2% - с 53,94 до 58,37 рубля за литр. Отмечается, что такой рост незначителен в сравнении с общим увеличением цен на услуги и потребительские товары в стране.

Правительство РФ нацелено и в 2023 году продолжить тенденцию на удержание стоимости нефтепродуктов, не превышающей уровень инфляции. В разговоре с изданием ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, за счет чего удается удержать цены на топливо внутри России.

При поставке топлива на внутренний рынок добывающие компании получают компенсацию от государства - недополученные доходы. В случае если экспортные цены на топливо ниже рыночных, поставщики получают компенсацию. И напротив - если стоимость сырья на внутреннем рынке выше, то поставщики отчисляют прибыль в федеральный бюджет.

«Таким образом, инструмент позволяет государству регулировать стоимость топлива на внутреннем рынке за счет выплат добывающим компаниям. Именно благодаря демпфирующей надбавке цены на бензин практически не росли в 2022 году»,- рассказал он.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2023 году цены на товары и услуги для потребителей в России в среднем увеличатся на 5-7%. Вероятно, что бензин АИ-92 может подорожать до 49,57-50,51 рублей за литр, АИ-95 - до 53,92-54,94 рубля за литр, дизельное топливо - до 61,29-62,46 рублей за литр.

Отмечается, что оказанное на Россию в 2022 году давление и связанные с ним ограничения на экспорт энергоносителей привели к их переизбытку на внутреннем рынке и к изменению их цены. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал, что на 2023 год сформированы достаточные запасы дизеля и бензина внутри страны: дизеля - примерно три миллиона тонн, бензина - порядка 1,6 миллиона тонн.

Также есть мнение, что рост цен на топливо в России в наступившем году может ускориться. Причины - введенное странами ЕС эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ морским путем и помощь в их перевозке из России в другие страны при стоимости выше 60 долларов за баррель.

«В результате этих ограничений может сократиться не только экспорт, но и само производство нефтепродукции в России, о чем уже предупредили в правительстве. То есть предложение топлива на внутреннем рынке тоже может уменьшиться», - рассказал СМИ главный аналитик финансовой компании.

Также не исключается повышение цен на топливо на фирменных АЗС добывающих компаний по причине повышения налога на добычу полезных ископаемых в нефтяной отрасли в России с 1 января 2023 года.

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