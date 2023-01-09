Удержать господствующую высоту: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Российские военнослужащие эффективно выполняют задачи по поиску вооруженных формирований украинских националистов и пресекают деятельность вражеских ДРГ.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.