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Удержать господствующую высоту: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

04:30 09.01.2023
Российские военнослужащие эффективно выполняют задачи по поиску вооруженных формирований украинских националистов и пресекают деятельность вражеских ДРГ.
Удержать господствующую высоту: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Гвардии майор Артур Александров

Подразделение артиллеристов под командованием гвардии майора Артура Александрова выполняло задачу по обороне одной из господствующих высот.

Противник, стремясь выбить российские войска со стратегически важной высоты, предпринял попытку наступления на позиции наших подразделений превосходящими силами при поддержке тяжелой бронетехники и артиллерии.

В условиях артиллерийских ударов противника гвардии майор Александров обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского подразделения.

Благодаря умелому руководству Артура артиллерийским огнем подразделения вражеская артиллерия была подавлена.
Наступление противника, лишенного артиллерийской поддержки, было остановлено.

Продолжая оборонять высоту, майор Александров уничтожил несколько единиц бронетехники боевиков. Благодаря своевременным, профессиональным и отважным действиям майора Александрова российским подразделениям удалось отразить атаку противника и удержать господствующую высоту.

© Минобороны России

Командир отделения Сержант Денис Чукашов

Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Дениса Чукашова выполняло задачу в составе батальонной тактической группы по поиску вооруженных формирований украинских националистов в заданном районе.

Продвигаясь по маршруту патрулирования, Денис со своими подчиненными обнаружили группу боевиков.

Несмотря на превосходящие силы националистов, Денис принял решение навязать бой противнику.

Заняв выгодные огневые позиции, Денис с подчиненными внезапно атаковали боевиков, застав противника врасплох.

В ходе боя, действуя смело и решительно, Денис уничтожил пулеметный расчет националистов. Подвергшиеся внезапному нападению боевики не смогли организовать оборону и, понеся существенные потери, спешно покинули позиции.

Смелость и отвага сержанта Дениса Чукашова, а также профессионализм его подчиненных пресекли деятельность вражеской ДРГ в заданном районе.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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