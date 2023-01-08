Die Welt: Польша подстрекает партнеров по НАТО на «радикальное ослабление» России

Польский дипломат отметил, что перемирие на условиях России не в интересах Польши.

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Польша пытается убедить партнеров по НАТО, в том числе Германию и Францию, в необходимости радикального ослабления России и недопустимости установления на Украине перемирия на условиях РФ. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в Министерстве иностранных дел России.

«Мы не стремимся к разрушению российского государства, но (стремимся - прим.ред.) к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий», - говорится в статье.

Согласно словам польского дипломата, перемирие на российских условиях приведет лишь к паузе в боевых действиях, которая продлится до тех пор, пока Российская Федерация снова не соберется с силами.

«Это не в наших интересах», - добавил польский дипломат.

Ранее в Польше возмутились отказом Германии обсуждать вопрос репараций. Замглавы МИД Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик заявил, что отказом обсуждать тему репараций с Варшавой Германия не уважает Польшу и ее народ