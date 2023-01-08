ВС РФ ликвидировали склады ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков в ДНР
В населенных пунктах Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских националистов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. Кроме того, на огневых позициях удалось ликвидировать 84 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику в 117-ти районах.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ реализовали операцию возмездия в ответ на обстрел Украиной наших военнослужащих в Макеевке. В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.
Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов