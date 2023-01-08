ВС РФ ликвидировали склады ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков в ДНР

Также были уничтожены 84 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 117-ти районах.

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В населенных пунктах Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских националистов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. Кроме того, на огневых позициях удалось ликвидировать 84 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику в 117-ти районах.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ реализовали операцию возмездия в ответ на обстрел Украиной наших военнослужащих в Макеевке. В результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов