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В ФРГ предотвратили акт химического терроризма

Ирина Елагина
12:10 08.01.2023
Задержание предполагаемых террористов проходило с соблюдением мер особой безопасности: спецназу пришлось использовать костюмы химзащиты.
В ФРГ предотвратили акт химического терроризма
© Фото: Daniel Löb, dpa, Globallookpress
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Спецслужбам ФРГ удалось предотвратить теракт с использованием химической бомбы. По подозрению в подготовке акта терроризма с использованием отравляющих веществ цианида и рицина полиция задержала двух человек в городе Кастроп-Рауксель на западе Германии.

Об этом сообщила телерадиокомпания WDR со ссылкой на заявление генпрокуратуры Дюссельдорфа, полиции Рекклингхаузена и Мюнстера.

«Гражданин Ирана подозревается в получении токсинов цианида и рицина для совершения преступления. В ночь на 8 января в жилом помещении 32-летнего мужчины в Кастроп-Раукселе по распоряжению судьи был проведен обыск. Сообщается, что иранец и еще один мужчина, который также находился в квартире, были арестованы. Второй человек может быть братом мужчины», - говорится в публикации.

Как сообщают немецкие СМИ, подозреваемого взяли под стражу сотрудники спецслужб в костюмах химической защиты.

«Участок был оцеплен на большой территории. На место прибыли полиция, пожарная команда и спасатели в составе большого контингента. Многие экстренные службы были в защитных костюмах», - сообщают очевидцы.

В полиции не скрывают, что действовали на наводке, получив оперативную информацию о готовящемся теракте.

«У нас была серьезная наводка, которая побудила полицию вмешаться той ночью»,- заявил Герберт Реул, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии.

Сейчас оба фигуранта взяты под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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