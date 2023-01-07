Лик Спасителя: Крестный ход и рождественскую службу провели для российских военных в Сирии

По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии особенно важно тем, что оно объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Сирии на авиабазе Хмеймим в полевом храме состоялись Крестный ход и рождественская служба для российских военнослужащих. Посетить службу смогли все желающие бойцы, которые не находились в это время на дежурстве.

Небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу, поэтому пришедшие заполнили площадь перед ним. По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии особенно важно тем, что оно объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине. Рождественская служба завершилась Крестным ходом. Сотни военнослужащих с зажженными свечами прошли по авиабазе Хмеймим, пронеся во главе колонны лик Спасителя, а также иконы Казанской Богоматери и Пророка Илии.

Напомним, праздничное богослужение на Рождество Христово состоялось в главном храме ВМФ России - Кронштадтском Морском соборе с участием военных моряков. В праздничной службе приняли участие православные военнослужащие из состава Главного командования Военно-Морского Флота, Ленинградской военно-морской базы и Военного учебно-научного центра ВМФ Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.