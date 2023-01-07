Рождественский телемост с родными: зенитчики ВВО связались из зоны спецоперации с близкими и духовенством
Пообщаться с мужьями и отцами в бригаду пришли жены и дети военнослужащих, юнармейцы, а также помощник командира части по работе с верующими военнослужащими.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В канун праздника Рождества Христова военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) посредством телемоста смогли пообщаться с их родными и близкими.
Выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, военнослужащие связались с близкими людьми, которые пришли в пункт постоянной дислокации зенитного соединения армии ВВО в городе Белогорске Амурской области. Телемост прошел посредством защищенной видеоконференцсвязи.
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