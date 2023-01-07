Армия Армия Армия

Рождественский телемост с родными: зенитчики ВВО связались из зоны спецоперации с близкими и духовенством

05:01 07.01.2023
Пообщаться с мужьями и отцами в бригаду пришли жены и дети военнослужащих, юнармейцы, а также помощник командира части по работе с верующими военнослужащими.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В канун праздника Рождества Христова военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) посредством телемоста смогли пообщаться с их родными и близкими.

Выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, военнослужащие связались с близкими людьми, которые пришли в пункт постоянной дислокации зенитного соединения армии ВВО в городе Белогорске Амурской области. Телемост прошел посредством защищенной видеоконференцсвязи.

© Минобороны России

Несколько семей пришли в бригаду пообщаться с мужьями и отцами. Жены и дети военнослужащих, юнармейцы, а также помощник командира части по работе с верующими военнослужащими подготовили небольшие обращения для поддержки выполняющих воинский долг солдат.

Во время телемоста произошло много трогательных моментов. После долгой разлуки дети смогли увидеть своих отцов благодаря видеокамере и поговорить с ними.

«Прежде всего, я, конечно, присоединяюсь ко всем вышесказанным словам, поздравляю с новолетием 2023 года и с праздником, великим праздником Рождества Христова. Специальная военная операция, которая происходит, - это, прежде всего, война между добром и злом. Между тем злом, которое несет Запад. В проявлении мы с вами видим его: в разврате. когда семья традиционная попирается, попираются традиционные ценности», - рассказал военный священник.

В свою очередь военнослужащие поздравили родных с прошедшим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:10 В стране и мире
Патриарх Кирилл объяснил причину мировых конфликтов
00:35 В стране и мире
Байден заявил, что штурм Капитолия был в июле, а не в январе
22:05 В стране и мире
В Белом доме заявили, что обучение украинцев применению комплексов ПВО Patriot еще не началось
19:14 В стране и мире
Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косово
18:15 В стране и мире
Эстония потратит почти миллион евро на снос советских военных памятников
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.