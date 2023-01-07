Рождественский телемост с родными: зенитчики ВВО связались из зоны спецоперации с близкими и духовенством

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Несколько семей пришли в бригаду пообщаться с мужьями и отцами. Жены и дети военнослужащих, юнармейцы, а также помощник командира части по работе с верующими военнослужащими подготовили небольшие обращения для поддержки выполняющих воинский долг солдат.

Во время телемоста произошло много трогательных моментов. После долгой разлуки дети смогли увидеть своих отцов благодаря видеокамере и поговорить с ними.

«Прежде всего, я, конечно, присоединяюсь ко всем вышесказанным словам, поздравляю с новолетием 2023 года и с праздником, великим праздником Рождества Христова. Специальная военная операция, которая происходит, - это, прежде всего, война между добром и злом. Между тем злом, которое несет Запад. В проявлении мы с вами видим его: в разврате. когда семья традиционная попирается, попираются традиционные ценности», - рассказал военный священник.

В свою очередь военнослужащие поздравили родных с прошедшим Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.