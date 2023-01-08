Увести колонну из-под обстрела: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

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Старший матрос Егор Никитин
В составе подразделения старший матрос Егор Никитин выполнял задачу по обнаружению позиций противника в заданном районе.
Продвигаясь по местности, группе, в составе которой действовал Егор, удалось вскрыть готовящееся контрнаступление противника на населенный пункт. Там были организованы оборонительные позиции российских войск.
Заметив передвижение подразделения российских военнослужащих, противник открыл по ним шквальный огонь. В результате был ранен командир подразделения. Егор быстро сориентировался в обстановке и бросился оказывать первую помощь командиру. Оказав ему помощь, он передал его товарищам для эвакуации.
Сам Егор Никитин прикрывал отход подразделения на оборонительные позиции. Метким огнем из стрелкового оружия старший матрос Егор Никитин уничтожил пятерых националистов.
Добравшись до населенного пункта, вместе со своими боевыми товарищами он занял позиции и приготовился к отражению контрнаступления противника. В течение двух дней враг предпринимал безуспешные попытки контратаковать и выбить подразделения ВС РФ с оборонительных позиций.
Старший матрос Егор Никитин в бою с превосходящими силами украинских националистов уничтожил большое количество их живой силы и подбил две боевые машины пехоты. Это не позволило националистам взять в окружение группу российских военнослужащих и прорвать оборону. Противник бежал с поля боя, имея тяжелые потери в живой силе и технике.
Мужественные и самоотверженные действия старшего матроса Никитина позволили не только сохранить жизни командира и его товарищей, но и отбить наступление противника. Также были созданы условия для дальнейшего наступления российских войск и занятия более выгодных позиций и рубежей.
Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.