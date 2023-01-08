Увести колонну из-под обстрела: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

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Майор Евгений Сапронов, заместитель начальника ВАИ

Майор Евгений Сапронов с подчиненными выполнял боевую задачу по сопровождению и охранению колонны российских войск, которая осуществляла переброску подразделений на одно из тактических направлений.

Колонна подверглась массированному артиллерийском обстрелу со стороны украинских националистов на пути следования в назначенный район.

Быстро сориентировавшись в ситуации и оценив местность, майор Сапронов нашел наиболее безопасный маршрут для движения колонны. Отдав указания подчиненным, Евгений оперативно перенаправил колонну на другой маршрут.

Благодаря профессионализму майора Евгения Сапронова и его личного состава, воинскую колонну удалось вывести из-под обстрела. Также были сохранены жизни и здоровье военнослужащих, потерь в технике допущено не было.