Воздушная тревога объявлена на востоке и в центре Украины

Первые сирены прозвучали в 13:29 в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке и в центре Украины.

По данным официального ресурса для оповещения, первые сирены прозвучали в 13:29 (14:29 по московскому времени) в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня до 24 часов 7 января. Однако, украинские боевики 51 раз применили артиллерию по подразделениям российских войск и населенным пунктам на трех направлениях - Соледарском, Авдеевском и Марьинском. Также, согласно сообщению Министерства обороны России, на Красно-Лиманском направлении произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций.