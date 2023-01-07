МО РФ: на Краснолиманском направлении отражена атака двух украинских штурмовых групп

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Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении специальной военной операции на Украине отразили атаку двух штурмовых групп десантно-штурмовых бригад украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ», - заявил Конашенков.

Объединенная группировка российских войск в районе проведения специальной военной операции с 6 января 12 часов московского времени соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск до 24 часов сегодняшнего дня.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов