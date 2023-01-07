В стране и мире BFMTV: генконсульство Турции в Марселе забросали коктейлями Молотова Ирина Елагина Двое курдов подозреваются в нападении на Генконсульство Турции в Марселе. © Фото: Denis Thaust, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: По данным телеканала BFMTV, полиция задержала двоих курдов, подозреваемых в нападении на генконсульство Турции в Марселе. Здание турецкой дипмиссии в Марселе забросали коктейлями Молотова накануне. «Как узнал BFM Marseille Provence от источника в полиции, два человека были задержаны в ночь с четверга на пятницу после того, как бросили коктейли Молотова в фасад генконсульства Турции в Марселе... По словам того же источника, двое задержанных не фигурируют в списке разыскиваемых лиц и признались в том, что являются курдами», - говорится в сообщении французского СМИ. Источник телеканала во французской полиции уточнил, что обоих фигурантов взяли под стражу. Ранее сообщалось, что в Париже прошла демонстрация в память о курдских активистах, погибших в январе 2013-го и декабре 2022 года. В мирной манифестации участвовали порядка 1500 демонстрантов с фотографиями погибших на транспарантах. Митингующие призывали провести должное расследование обоих инцидентов. Экспертное мнение и аналитика