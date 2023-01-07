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Православные военнослужащие встретили Рождество Христово в храме в зоне СВО

10:11 07.01.2023
Военнослужащие ЗВО даже вдали от дома смогли ощутить Рожественскую радость в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры праздничного Рождественского богослужения с участием военнослужащих - участников специальной военной операции на территории одного из подразделений Западного военного округа.

Елки, снежинки, гирлянды - все это разбавляет строгую атмосферу и напоминает о доме. Но, конечно, ключевое событие праздника - Рождественское богослужение.

«Праздник очень святой. Хорошо, что прекращаются боевые действия, чтобы не проливать кровь в такой святой день, чтобы могли помолиться и на фронте, почувствовать семейное тепло, радость Рожественскую. Военнослужащие говорят, что теперь больше узнали о Боге, стали взрослыми людьми, в полной мере христианами. Сегодня у нас была праздничная Рождественская служба. Также проводятся встречи священника с личным составом, ответы на вопросы», - рассказал отец Василий, военный священник.

Военные священники – помощники командиров по работе с православными военнослужащими обеспечивают бойцам возможность приобщиться к церковным таинствам. Нередко, рискуя жизнью, наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих, обретших веру.

Сильное позитивное влияние на моральный настрой воинов оказывают беседы с батюшками. Они не обходятся без примеров наших великих православных воинов и полководцев, прославленных в лике святых: Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова.

В армии знаменитая фраза великого полководца Александра Суворова: «Мы – русские. С нами Бог!» воспринимается совсем по-другому.

В дни великих церковных праздников, таких как Рождество Христово, присутствие священника рядом с военнослужащим особенно ценно и важно. Но где-то на другом конце России в это же время будут молиться их родственники и друзья, в этом есть подлинное народное единство.

В Рождественском богослужении так же приняли участие военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах Западного военного округа, в т.ч. в тыловых районах проведения СВО.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.

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