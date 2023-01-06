Ночь перед Рождеством в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в столице опустилась до отметки ниже 22 градусов мороза в Рождественский Сочельник.

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Ночь накануне Рождества Христова в Москве стала рекордно холодной с начала зимы-2023. В ночные часы 6 января температура воздуха опустилась до отметки ниже 22 градусов мороза. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале о резком похолодании.

«Самая холодная ночь с начала зимы пришла в столицу. Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градусов», - рассказал Леус.

Эксперт добавил, что в Подмосковье холоднее всего было в Талдоме - минус 26,1 градуса.

По прогнозу метеоролога, к девяти утра в столице «температура еще может немного опуститься».