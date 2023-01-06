Трампа выдвинули на пост спикера Палаты представителей США

На седьмой попытке голосования один из республиканцев решил выдвинуть кандидатуру бывшего президента, хотя тот даже не является конгрессменом.

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Экс-президента США Дональда Трампа выдвинули на пост спикера Палаты представителей, несмотря на то, что он не является конгрессменом. Это случилось на 11 туре голосования.

Кандидатуру выдвинул республиканец Мэтт Гетц. До этого он уже голосовал за Трампа на седьмом раунде выборов, однако в тот раз никто кроме Гетца не поддержал инициативу.

Десять неудачных попыток избрать спикера побили столетний рекорд. В 1923 году, когда спикера не смогли избрать с первого раза, понадобилось девять туров голосования.