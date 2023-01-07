Засечь замаскированных боевиков: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

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Прапорщик Александр Овчинников

Находясь на наблюдательном пункте под массированным артиллерийским обстрелом врага, прапорщик Александр Овчинников корректировал огонь артиллерии ВС РФ. В бою Александр обнаружил и поразил несколько автомобилей противника, осуществлявших переброску штурмовых подразделений националистов к переднему краю.

После он заметил бронегруппу противника, выдвигавшегося к наблюдательному пункту. Благодаря оперативной корректировке огня артподразделений были уничтожены вражеские боевая машина пехоты и танк.

Продолжая вести наблюдение, Александр выявил подкрепления украинских националистов, готовившихся к атаке. Прапорщик Александр Овчинников организовал огневое поражение противника, не давая ему наступать и прорвать рубеж обороны. Его отважные и решительные действия позволили уничтожить наступавших украинских боевиков.