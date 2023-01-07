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Засечь замаскированных боевиков: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

00:00 07.01.2023
Российские военнослужащие оперативно замечают готовящихся к наступлению украинских боевиков, а также вскрывают замаскированные вражеские позиции.
Засечь замаскированных боевиков: новые истории героизма военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Прапорщик Александр Овчинников

Находясь на наблюдательном пункте под массированным артиллерийским обстрелом врага, прапорщик Александр Овчинников корректировал огонь артиллерии ВС РФ. В бою Александр обнаружил и поразил несколько автомобилей противника, осуществлявших переброску штурмовых подразделений националистов к переднему краю.

После он заметил бронегруппу противника, выдвигавшегося к наблюдательному пункту. Благодаря оперативной корректировке огня артподразделений были уничтожены вражеские боевая машина пехоты и танк.

Продолжая вести наблюдение, Александр выявил подкрепления украинских националистов, готовившихся к атаке. Прапорщик Александр Овчинников организовал огневое поражение противника, не давая ему наступать и прорвать рубеж обороны. Его отважные и решительные действия позволили уничтожить наступавших украинских боевиков.

© Минобороны России

Рядовой Павел Еремеев

При выполнении специальных задач рядовой Павел Еремеев прокладывал безопасный маршрут сквозь минные заграждения противника. Это требовалось для дальнейшего наступления на его позиции. Проводя разминирование, Павел был ранен в левую руку близким разрывом мины «Лепесток».

Получив первую медицинскую помощь, он продолжил проводить воздушную разведку с применением БПЛА. Вскрыв замаскированную позицию противника, на которой вооруженные стрелковым оружием пять украинских националистов занимали оборону. Рядовой Еремеев оперативно передал их координаты на пункт управления.

Не покидая позицию, Павел корректировал огонь артиллерии, что позволило уничтожить обнаруженных боевиков. По проложенному рядовым Павлом Еремеевым проходу подразделения Вооруженных Сил России перешли в наступление и взяли штурмом опорный пункт противника, не понеся потерь.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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