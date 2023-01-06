МО Сербии: KFOR ответил на запрос о вводе сербских силовиков в Косово и Метохию

В сообщении уточняется, что документ передан в администрацию президента для «ознакомления президента с содержанием ответа».

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Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косове и Метохии (KFOR) предоставила ответ на запрос о вводе до тысячи сербских силовиков на территорию края. Об этом сообщили в Министерстве обороны Сербии.

«Представители Комиссии по выполнению Военно-технического соглашения Генерального штаба Вооруженных сил Сербии получили в канун Рождества, в 19:00 (21:00 по московскому времени), на административном переходе Мердаре от представителей KFOR ответ на запрос о возвращении до 1 тыс. военнослужащих сербских вооруженных сил и сотрудников полиции Республики Сербия на территорию автономного края Косово и Метохия», - говорится в заявлении министерства обороны Сербии.

В сообщении уточняется, что документ передан в администрацию президента для «ознакомления президента с содержанием ответа».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Запрос был направлен в соответствии с резолюцией 1244 Совета безопасности Организации Объединенных Наций.