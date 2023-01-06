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Ушел из жизни бывший тренер сборной Италии по футболу Джанлука Виалли

Игнат Далакян
15:37 06.01.2023
Тренер итальянской сборной боролся с онкологическим заболеванием с 2018 года.
Ушел из жизни бывший тренер сборной Италии по футболу Джанлука Виалли
© Фото: Alberto Lo Bianco, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший тренер итальянской сборной по футболу Джанлука Виалли скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 58 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как пишет издание, в декабре Виалли был вынужден покинуть пост ассистента главного тренера сборной Италии в связи с лечением от заболевания. Его госпитализировали 20 декабря в Лондоне из-за ухудшения состояния здоровья.

Тренер итальянской сборной боролся с онкологическим заболеванием с 2018 года. В апреле 2020 года он сообщил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, однако в декабре 2021 года признался, что болезнь вернулась.

Джанлука Виалли являлся двукратным чемпионом Италии («Сампдория», «Ювентус»), победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА («Ювентус»), обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги («Челси»), а также множества других трофеев. В составе итальянской сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира в 1990году. После завершения своей карьеры Виалли был тренером «Челси» и «Уотфорда», а также входил в тренерский штаб сборной Италии.

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