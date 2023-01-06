Армия Армия Армия

«Очень рада подаркам»: замминистра обороны Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области

05:00 06.01.2023
Четырехлетняя девочка из Тюменской области рассказала Деду Морозу стихотворение, после чего получила от него и Снегурочки новогодние подарки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин исполнил новогоднюю мечту ребенка из Тюменской области. Он снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Евы.

Четырехлетний ребенок очень хотел в новогоднюю ночь встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них сюрприз. По поручению замглавы российского военного ведомства представители Минобороны РФ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Еву и ее семью в городе Ишим, Тюменской области.

© Минобороны России

Ева рассказала Деду Морозу стихотворение, после чего получила от него и Снегурочки новогодние подарки. Подарочный набор «Армия России» состоял из сувенирной продукции для всей семьи и аксессуары, одежду и игрушки.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах России. В акции принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.

© Минобороны России

Данная акция проходит в России в пятый раз и приурочена к новогодним праздникам. Она призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:10 В стране и мире
Посол Антонов: США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
03:36 В стране и мире
СВР: Британия собиралась возложить вину за начало Второй мировой на СССР
05:00 Армия
Видео
«Очень рада подаркам»: замминистра обороны Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области
00:50 В стране и мире
В Конгрессе США почти дошли до рекорда по неудачным голосованиям при выборе спикера
18:13 В стране и мире
В Кремле призвали Украину объявить режим прекращения огня на время Рождества
Популярное
Видео
Военный эксперт рассказал, как могут отрабатываться стрельбы «Цирконами» в ходе похода «Адмирала Горшкова»
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.