«Очень рада подаркам»: замминистра обороны Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области
Четырехлетняя девочка из Тюменской области рассказала Деду Морозу стихотворение, после чего получила от него и Снегурочки новогодние подарки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин исполнил новогоднюю мечту ребенка из Тюменской области. Он снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Евы.
Четырехлетний ребенок очень хотел в новогоднюю ночь встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них сюрприз. По поручению замглавы российского военного ведомства представители Минобороны РФ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Еву и ее семью в городе Ишим, Тюменской области.