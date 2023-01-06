«Очень рада подаркам»: замминистра обороны Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области

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Ева рассказала Деду Морозу стихотворение, после чего получила от него и Снегурочки новогодние подарки. Подарочный набор «Армия России» состоял из сувенирной продукции для всей семьи и аксессуары, одежду и игрушки.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах России. В акции принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.