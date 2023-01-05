МАК завершил расследование посадки самолета на кукурузном поле в Раменском в 2019 году

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Завершено расследование экстренной и жесткой посадки самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

Напомним, воздушное судно утром 15 августа направлялось из аэропорта Жуковский в Симферополь. В один из двигателей попали птицы, он загорелся. Экипажу пришлось отключить его и сесть на кукурузное поле в подмосковном Раменском с убранным шасси.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что попавшие в двигатели чайки стали причиной этого инцидента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ МАК.

Тогда пострадали 10 человек из находившихся на борту 234 пассажиров. Они были доставлены в ближайшую больницу в городе Раменское.

Как отмечал эксперт - Заслуженный пилот России Юрий Сытник - действия экипажа были высокопрофессиональными. Он пояснил, что при посадке вне аэродрома на сушу или на водную поверхность шасси не опускается. Самолет садится «на брюхо, чтобы не было поломки шасси, чтобы не было забросов, плавненько касается фюзеляжем, совершая скольжение небольшое по полю».