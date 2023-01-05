В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение произошло в регионе Тарапака, эпицентр толчков находился в 159 км от города Арика. Очаг залегал на глубине 125 км. Информации о последствиях и пострадавших пока нет.

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