Лучший подарок: в Чите состоялся телемост между военнослужащими СВО и их семьями

По видеосвязи бойцы смогли поговорить со своими близкими, а также принять поздравления от юнармейцев отряда «Патриоты Забайкалья».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Чите в штабе общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялся телемост. Юнармейцы отряда «Патриоты Забайкалья», а также родные и близкие поздравили военнослужащих объединения с новым 2023 годом.

В настоящий момент часть военнослужащих Забайкалья выполняет задачи в ходе спецоперации.

В ходе видеосвязи бойцы смогли в режиме реального времени поговорить со своими родными несмотря на то, что их разделяют тысячи километров. По словам военнослужащих и родственников, такое общение подарило всем массу положительных эмоций и стало прекрасным новогодним подарком.

По окончании мероприятия юные патриоты, активно принимавшие участие в армейских мероприятиях в течение года, получили новогодние подарки от командования объединения.

Ранее в Белогорске также состоялся телемост между военнослужащими и их семьями. Родственники признались, что скучают по своим бойцам и ждут их скорейшего возвращения.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов