Не дать противнику восстановить контроль: в МО рассказали о героизме бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Сержант Алишер Шаукенбаев, командир отделения реактивного артиллерийского взвода

Сержант Алишер Шаукенбаев выполнял задачу по удержанию важного стратегического населенного пункта. Превосходящими силами противник предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых позиций. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали подразделения ВС РФ силами пехоты и бронетанковой группы.

Действуя хладнокровно и находясь под артиллерийским и минометным огнем, сержант Алишер Шаукенбаев в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке. Алишер выбрал место для расположения машины управления командира расчета, а также позиции для стрельбы боевых машин, обеспечил их безопасную подготовку к стрельбе.

Благодаря сплоченным, слаженным и профессиональным действиям сержанта Шаукенбаева и его товарищей, огнем расчета была уничтожена БМП и бронированный автомобиль. Всего силами артиллерийского дивизиона ликвидировано более пяти единиц военной техники, а также большое количество живой силы. Это заставило националистов отступить.

Благодаря своевременными и умелым действиям сержанта Алишера Шаукенбаева и всего реактивного артиллерийского дивизиона удалось сорвать планы боевиков. Им было нанесено серьезное поражение, не допустить прорыва нашей линии обороны.