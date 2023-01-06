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Не дать противнику восстановить контроль: в МО рассказали о героизме бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 06.01.2023
Действуя профессионально, слаженно и сплоченно российские военнослужащие удерживают освобожденные от украинских националистов населенные пункты, отражая их удары.
Не дать противнику восстановить контроль: в МО рассказали о героизме бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Алишер Шаукенбаев, командир отделения реактивного артиллерийского взвода

Сержант Алишер Шаукенбаев выполнял задачу по удержанию важного стратегического населенного пункта. Превосходящими силами противник предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых позиций. При поддержке  артиллерии и минометов украинские националисты атаковали подразделения ВС РФ силами пехоты и бронетанковой группы.

Действуя хладнокровно и находясь под артиллерийским и минометным огнем, сержант Алишер Шаукенбаев в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке. Алишер выбрал место для расположения машины управления командира расчета, а также позиции для стрельбы боевых машин, обеспечил их безопасную подготовку к стрельбе.

Благодаря сплоченным, слаженным и профессиональным действиям сержанта Шаукенбаева и его товарищей, огнем расчета была уничтожена БМП и бронированный автомобиль. Всего силами артиллерийского дивизиона ликвидировано более пяти единиц военной техники, а также большое количество живой силы. Это заставило националистов отступить.

Благодаря своевременными и умелым действиям сержанта Алишера Шаукенбаева и всего реактивного артиллерийского дивизиона удалось сорвать планы боевиков. Им было нанесено серьезное поражение, не допустить прорыва нашей линии обороны.

© Минобороны России

Подполковник Артем Казанцев

Вместе с группой российских военнослужащих подполковник Артем Казанцев выполнял специальные задачи, находясь в районе одного из освобожденных населенных пунктов.

Украинские боевики предприняли попытку вновь восстановить контроль над утраченным в ходе боев населенным пунктом. Поселок подвергся массированному минометному обстрелу.

Быстро сориентировавшись в ситуации, Артем эвакуировал группу в безопасное место, применив имеющийся боевой опыт.  Двигаясь в укрытие, подполковник Казанцев получил ранение из-за разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на полученную от взрыва контузию, он вывел военнослужащих из-под обстрела.

Благодаря смелости и отваге подполковника Казанцева, потерь в вверенной ему группе допущено не было. После подавления минометных позиций националистов огнем российской артиллерии, подполковник Артем Казанцев вместе с группой продолжил выполнять поставленные задачи.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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