Мишустин утвердил создание первой в Югре особой экономической зоны

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Нягань». Как сообщает сайт российского правительства, это будет 50-я особая экономическая зона на территории страны.

«Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории городского округа Нягань и станет первой ОЭЗ в этом регионе. Площадь новой ОЭЗ составит 273 га. На ее территории будут работать предприятия по производству мебели, полимерных труб, а также биопротеина (кормового белка) для нужд сельского хозяйства. Кроме того, здесь появится центр обработки данных», - отмечено в публикации.

По прогнозам, объем инвестиций в проекты на территории ОЭЗ «Нягань» составит порядка 25 млрд рублей. На работу на новые производства планируется привлечь до 800 человек.

Напомним, что особые экономические зоны в России имеют ряд преференций для бизнеса, в том числе налоговые льготы, таможенные послабления и низкие арендные ставки.