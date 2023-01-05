Володин напомнил Германии, чем заканчиваются попытки посягательств на чужое

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Планируемое изъятие российских денежных средств и собственности Германией с последующей передачей их Украине чревато попранием и другими странами норм международного права. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegaram-канале планы немецкого правительства распорядиться активами РФ.

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины», - отметил Володин.

Глава российского парламента считает, что решение немецкого правительства «положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным».

«Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое», - напомнил Володин.

Спикер Госдумы также обратил внимание международного сообщества, что Россия в случае резкого шага со стороны Берлина в отношении российских активов получит право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств.

«Сейчас жизнь в другой реальности: не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов. В этой связи правильно вспомнить ситуацию с признанием независимости Косова. У США, Германии, Франции и других государств, принявших это решение, нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение», - подчеркнул спикер российского парламента.

Вячеслав Володин отметил также, что за происходящее на Украине придется платить европейским государствам, в первую очередь Германии и Франции, «не только потому, что их экономики - сильнейшие в Евросоюзе». По мнению Володина, «именно Меркель и Олланд - фигуры, которые, саботировав Минские соглашения, в понимании мировой общественности становятся виновниками конфликта на Украине».