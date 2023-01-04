Марочко: неонацисты используют ложные позиции для сокрытия численности

Наша разведка разоблачила попытку дезинформации со стороны неонацистов.

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Украинские боевики на купянском направлении используют ложные позиции, чтобы скрыть свою реальную численность на этом участке линии боесоприкоснования. Офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко поделился данными разведки с ТАСС.

«В районе населенного пункта Куземовка РТГр вооруженных формирований Украины, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону для сдерживания наших наступающих порядков. Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», - отметил Марочко.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных ударами по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны.