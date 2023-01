В стране и мире В результате стрельбы в американском Индианаполисе один человек погиб, один ранен Ирина Елагина По данным американских СМИ, очередной инцидент со стрельбой произошел вечером 3 января в Индианаполисе. © Фото: MSU Studio The Photo Access Globallookpress Читайте нас на: По данным американских СМИ, очередной инцидент со стрельбой произошел вечером 3 января у торгового центра в Индианаполисе. По предварительной информации, в результате стрельбы погиб подросток, еще человек ранен. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы. Как передает ТАСС, состояние пострадавшего мужчины медики оценивают как стабильное. Подозреваемого задержали на месте происшествия, он сотрудничает с полицией. Силовики полагают, что инцидент исчерпан, и угрозы больше нет. Экспертное мнение и аналитика