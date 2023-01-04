В МИД заявили об обреченности попыток США оттеснить Россию с Ближнего Востока

В Москве уверены, что вопросы ближневосточного урегулирования можно решать только сообща в квартете ЕС, Россия, США и ООН.

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Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал. Спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков сделал ряд заявлений по ближневосточному вопросу в интервью РИА Новости.

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал», - подчеркнул дипломат.

По мнению Сафронкова, США устраняются от деятельности квартета ЕС, Россия, США и ООН по ближневосточному урегулированию и хотят «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту.

Представитель МИД РФ выразил уверенность, что такие попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий».

Ранее в МИД РФ неоднократно заявляли о тщетности попыток Запада с помощью санкционной политики подорвать экономику России, в ответ РФ активизирует контакты с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром. По данным статистики, торговый оборот с этими странами опережает сделки с Европой.