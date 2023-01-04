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«Не подведем!»: военнослужащие из зоны СВО поздравили 99-летнего новосибирского ветерана

06:49 04.01.2023
Военнослужащие ЦВО из зоны военной спецоперации поздравили с Новым годом и днем рождения 99-летнего новосибирского ветерана.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ЦВО из зоны военной спецоперации поздравили с Новым годом и днем рождения 99-летнего Михаила Мезина: ветеран Великой Отечественной войны принял видеопоздравление у себя дома в Новосибирске.

Михаил Мезин в прямом эфире пообщался с военнослужащими подразделения связи ЦВО, которые поздравили ветерана с Новым годом и 99-м днем рождения, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

«Хотим, чтобы в следующем году мы отметили ваше столетие с вами и вашей большой семьей! Кавказского вам долголетия и сибирского здоровья и удачи на всех фронтах! Мы не подведем!», - пожелали наши бойцы ветерану.

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 году. В 1941 году, еще будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

Ветеран в ответ поблагодарил военнослужащих за подготовленный сюрприз, пожелал им оставаться верными своему отечеству, успехов и крепкого здоровья.

«Берегите страну. Для этого надо самому себя беречь. Не впутываться ни в какие сплетник. Не слушать байки. А защищать, защищать и защищать свою страну и самого себя, и свою семью и всех», - подчеркнул ветеран.

За поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с представителем штаба общевойскового объединения, который от имени всего личного состава пришел поздравить Михаила Алексеевича с праздником.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.

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