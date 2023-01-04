Когда надо «выкурить» противника: кадры учебного штурма здания огнеметчиками в тылу зоны СВО

Огнемет РПО-А «Шмель» способен поражать цели на дальностях от 100 метров до 600 метров, в частности, укрепрайоны, бронированные машины, позиции противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В тыловой зоне специальной военной операции начинается учебный штурм населенного пункта. На окраинах села в блиндажах засел «противник». Выбивать его оттуда будут с помощью огнемета РПО-М/ПДМ-А «Шмель-М» или, как говорят бойцы, РПО-А «Шмель».

Он способен поражать цели на расстоянии в полкилометра. Уничтожив условный вражеский блиндаж, отряд входит в населенный пункт. По сценарию - основная группировка противника находится в жилых постройках. Старший огнеметчик с позывным «Леон» прицельно стреляет с максимально близкой дистанции.

«Мы ведем огонь огнеметом РПО на дальностях от 100 метров до 600 метров по целям укрепрайонов, по бронированным машинам, по позициям противника», - рассказал старший огнеметчик с позывным «Леон».

Он добавил, что раньше служил в морской авиации, а теперь огнемет стал чем-то сродни автомату Калашникова, который они знают как свои пять пальцев. Он рассказал порядок обращения с РПО: взять за удерживающую ручку, дальше откинуть мишень, выставить дальность, взвести курок, прицелиться, снять с предохранителя. Выстрел.