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Когда надо «выкурить» противника: кадры учебного штурма здания огнеметчиками в тылу зоны СВО

Марина Крижановская
Александр Федорчак
05:00 04.01.2023
Огнемет РПО-А «Шмель» способен поражать цели на дальностях от 100 метров до 600 метров, в частности, укрепрайоны, бронированные машины, позиции противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В тыловой зоне специальной военной операции начинается учебный штурм населенного пункта. На окраинах села в блиндажах засел «противник». Выбивать его оттуда будут с помощью огнемета РПО-М/ПДМ-А «Шмель-М» или, как говорят бойцы, РПО-А «Шмель».

Он способен поражать цели на расстоянии в полкилометра. Уничтожив условный вражеский блиндаж, отряд входит в населенный пункт. По сценарию - основная группировка противника находится в жилых постройках. Старший огнеметчик с позывным «Леон» прицельно стреляет с максимально близкой дистанции.

«Мы ведем огонь огнеметом РПО на дальностях от 100 метров до 600 метров по целям укрепрайонов, по бронированным машинам, по позициям противника», - рассказал старший огнеметчик с позывным «Леон».

Он добавил, что раньше служил в морской авиации, а теперь огнемет стал чем-то сродни автомату Калашникова, который они знают как свои пять пальцев. Он рассказал порядок обращения с РПО: взять за удерживающую ручку, дальше откинуть мишень, выставить дальность, взвести курок, прицелиться, снять с предохранителя. Выстрел.

© ТРК "Звезда"

Другой огнеметчик из отряда «Шторм» с позывным «Шекспир» сообщил, что задачей огнеметчика является поддержка штурмующих подразделений - пехоты.

«В случае обнаружения противника в том или ином здании, из которого не можем, если так можно выразиться, выкурить противника, посылают за огнеметчиками. И при помощи данного вооружения мы можем в зависимости, естественно, от здания, какой оно постройки. Если это монолитное здание, то просто всех, кто находится внутри, их просто выжигает. Если же это здание, так назовем, деревенское, то его можно полностью разрушить», - пояснил «Шекспир».

Боец добавил, что на практике не рекомендуется стрелять на расстоянии до 600 метров. Все дело в ветре, который может снести и попадание не будет обнаружено.

Сводный отряд огнеметчиков «Шторм» - это отдельное недавно сформированное подразделение. Тренировки проходят регулярно, между выполнением боевых задач. Находить цели на передовой огнеметчикам помогает расчет беспилотника «Элерон-3».

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