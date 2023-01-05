Выйти из окружения с победой: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО

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Мичман Дамба Дашидоржиев

Группа, в составе которой действовал мичман Дамба Дашидоржиев, в районе одного из населенных пунктов в ходе наступательных действий вступила в бой с вооруженными националистами. Имея превосходство в численности, украинские боевики окружили наших военнослужащих.

Заняв круговую оборону, военнослужащие ВС РФ оказывали ожесточенное сопротивление. Во время шестичасового боя группе Дашидоржиева удалось выйти из окружения. Смелыми и решительными действиями Дамба уничтожил огневую точку боевиков.

Несмотря на полученную в бою контузию, мичман Дашидоржиев лично вытащил из-под огня трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Он оказал им первую помощь, при этом сам от эвакуации отказался и продолжил вести бой.

По итогам боя, несмотря на численное превосходство, группа украинских националистов отступила, понеся потери.