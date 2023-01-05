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Выйти из окружения с победой: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО

00:00 05.01.2023
Действуя смело, решительно и профессионально, российские военнослужащие успешно отражают атаки украинских боевиков и уничтожают их огневые точки.
Выйти из окружения с победой: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Мичман Дамба Дашидоржиев

Группа, в составе которой действовал мичман Дамба Дашидоржиев, в районе одного из населенных пунктов в ходе наступательных действий вступила в бой с вооруженными националистами. Имея превосходство в численности, украинские боевики окружили наших военнослужащих.

Заняв круговую оборону, военнослужащие ВС РФ оказывали ожесточенное сопротивление. Во время шестичасового боя группе Дашидоржиева удалось выйти из окружения. Смелыми и решительными действиями Дамба уничтожил огневую точку боевиков.

Несмотря на полученную в бою контузию, мичман Дашидоржиев лично вытащил из-под огня трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Он оказал им первую помощь, при этом сам от эвакуации отказался и продолжил вести бой.

По итогам боя, несмотря на численное превосходство, группа украинских националистов отступила, понеся потери.

© Минобороны России

Гвардии старший матрос Сослан Битаров

Гвардии старший матрос Сослан Битаров действовал в составе батальонной тактической группы ВС РФ. Украинские националисты атаковали позиции нашей БТГр, предприняв попытку прорыва обороны.

Во время оборонительного боя силами своего отделения гвардии старший матрос Сослан Битаров организовал контратаку. Огнем из стрелкового оружия он уничтожил двух националистов. Отделению Сослана удалось уничтожить группу пехоты украинских националистов численностью до 10 человек.

Смелые и решительные действия гвардии старшего матроса Сослана Битарова позволили отразить нападение боевиков и удержать оборонительный рубеж.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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