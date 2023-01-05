Выйти из окружения с победой: новые истории мужества российских военнослужащих в зоне СВО
Действуя смело, решительно и профессионально, российские военнослужащие успешно отражают атаки украинских боевиков и уничтожают их огневые точки.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.