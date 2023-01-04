Шойгу: фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю

Фрегат «Адмирал Горшков» - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах, указал министр.

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу проинформировал, что фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Об этом он заявил в ходе церемонии выхода на боевую службу фрегата, в которой принимает участие президент России Владимир Путин.

«Сегодня фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю», - отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, Шойгу добавил, что фрегат «Адмирал Горшков» - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

Напомним, в июне фрегат «Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний «Циркона», подтвердив его готовность.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.