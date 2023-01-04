Полярный холод принесет в Москву 30-градусные морозы под Рождество

Оттепель сменится в Москве резким похолоданием с морозами до 30 градусов 6-9 января.

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Полярный холод принесет в Москву сильные морозы с понижением температуры воздуха до минус 30 градусов под Рождество. Понижение температуры в столице начнется днем 5 января, пик холода придется на ночные часы с 7 по 9 января.

Прогнозом непогоды ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская поделилась с РИА Новости.

«С четверга начинается период морозной погоды - вплоть до 10 января температура будет очень низкой. 6 января ночью минус 21, днем минус 20. Самые холодные ночи ожидаются 7, 8, 9 января - порядка минус 25 - минус 27, днем в пределах минус 18 - минус 20 градусов. Днем 10 января может пойти небольшой снег, ночью минус 22, днем минус 18», - отметила синоптик.

По прогнозу синоптиков, давление в предстоящие дни будет высокое - в пределах 773-775 миллиметров ртутного столба, так как Москва будет находиться под влиянием антициклона, ветер ожидается слабый.