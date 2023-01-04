Армия МО РФ: за сутки наши ракеты и артиллерия поразили 83 артподразделения Украины Живая сила и военная техника украинских националистов поражена в 107 районах. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Российские ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции поразили за сутки 83 подразделения украинских боевиков в 107 районах. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах», - заявил Конашенков. Ранее Вооруженные силы РФ поразили 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику украинских националистов в 92 районах. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика