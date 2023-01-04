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МО РФ: за сутки наши ракеты и артиллерия поразили 83 артподразделения Украины

12:55 04.01.2023
Живая сила и военная техника украинских националистов поражена в 107 районах.
МО РФ: за сутки наши ракеты и артиллерия поразили 83 артподразделения Украины
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции поразили за сутки 83 подразделения украинских боевиков в 107 районах. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах», - заявил Конашенков.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику украинских националистов в 92 районах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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