В стране и мире На всей территории Украины объявили сигнал воздушной тревоги Ирина Елагина Сирены воздушной тревоги привели в действие практически одновременно на всей территории Украины. © Фото: Pavlo Palamarchuk,Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Сирены воздушной тревоги привели в действие практически одновременно на всей территории Украины. О масштабных мерах безопасности свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сообщает РИА Новости. Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно - в 11.37 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года в качестве ответной меры на теракт на Крымском мосту, который, по оценке российских правоохранительных органов, провели украинские спецслужбы. Удары ВС РФ наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи во всех регионах Украины. Экспертное мнение и аналитика