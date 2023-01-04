Летчики из Твери выполнили новогоднюю мечту школьника полетать на самолете Ил-76МД

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Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Командование соединения исполнило новогоднее желание школьника из Твери, Никиты Антипова, который написал в письме Деду Морозу, что мечтает побывать на военном аэродроме и совершить полет на самолете Ил-76МД.

На аэродроме Мигалово Никиту встретили руководящий состав соединения и полка, провели экскурсию по музею, рассказали об истории создания военно-транспортной авиации. Затем на аэродроме подростка ждали военно-транспортный самолет Ил-76МД и члены экипажа. Они показали школьнику устройство кабины самолета, рабочее место штурмана, рассказали об особенностях и какие задачи выполняет этот тип воздушного судна. После чего Никите разрешили примерить шлем летчика и посидеть на месте командира экипажа.

Главным же сюрпризом для юного мечтателя стала уникальная возможность провести совместную тренировку с летчиками ВТА на авиационном тренажере самолета Ил-76МД: ребенок выполнил свой первый тренировочный полет. Во время полета Никита смог пролететь над родным городом Тверь. Полет на тренажере вполне реалистичен из-за выводимого изображения на панорамном экране и звуковом сопровождении с полной работой всей приборной панели самолета.

По завершении экскурсии на память о посещении военного аэродрома от личного состава авиационного соединения Никите подарили сборную модель российского военно-транспортного самолета Ил-76МД и сласти.

Подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.