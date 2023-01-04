В России подготовили для ВС Лаоса почти 100 саперов

Группа российских саперов вместе с коллегами из ВС Лаоса, прошедшими обучение в МПЦ ВС РФ, займется разминированием территории в провинции Кхаммуан.

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Группа российских саперов вместе с коллегами из ВС Лаоса, прошедшими обучение в Международном противоминном центре ВС РФ, займется разминированием территории в провинции Кхаммуан в Лаосе. Это уже пятая командировка для российских специалистов, она продлится до конца марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Выполнение задач спланировано до конца марта 2023 года. Очистке подлежит территория площадью свыше 56 гектаров»,- уточнили в военном ведомстве.

Вместе с российскими саперами в разминировании будут задействованы и специалисты вооруженных сил Лаоса, прошедшие обучение в МПЦ.

«Всего за четыре гуманитарные операции подготовлено 99 саперов, которые в настоящее время успешно выполняют задачи по разминированию национальной территории»,- рассказали в Минобороны РФ.

Всего по данным Минобороны, с ноября 2021 года сводный отряд разминирования очистил более 3,5 га территории и обнаружил 100 неразорвавшихся боеприпасов.