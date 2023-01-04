Полиция задержала группу оптовых наркосбытчиков в Якутии

В преступную группу, по данным МВД, входили курьеры и содержатели оптовых складов.

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Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась сбытом оптовых партий наркотиков в Якутии. В группу, по данным МВД, входили курьеры и содержатели оптовых складов. О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование преступления началось осенью 2022 года, когда в Якутске сотрудники полиции остановили внедорожник, за рулем которого был 22-летний житель соседнего региона. В его автомобиле обнаружили пять свертков с наркотическими веществами. Молодой человек признался, что крупную партию наркотиков он взял из тайного схрона в лесу для дальнейшей продажи через Интернет. При обыске у фигуранта полицейские нашли более 7 кг наркотиков.

Впоследствии полиции удалось задержать второго сообщника - курьера. Мужчина привез из Новосибирска более 800 г синтетического наркотика и поместил в тайник.

По уголовному делу также проходит третий фигурант, участник банды наркосбытчиков: улики нашли в гараже у подозреваемого.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общее количество наркотиков, изъятых у якутских наркодилеров, превышает 14 кг.