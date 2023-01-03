В Китае назвали русский самовар символом семейного уюта во всем мире

В китайском издании написали, что самовар глубоко проник в жизнь россиян и стал символом семейного уюта.

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В Китае выразили мнение, что русский самовар стал символом семейного тепла и уюта во всем мире. Как пишет издание «Хуаньцю шибао», самовар стал «настоящим центром притяжения семьи».

Автор материала также указал, что образ самовара существует не только в национальной русской культуре. Он привел в пример французский дубляж диснеевского анимационного фильма «Красавица и чудовище», в котором есть героиня Мадам Самовар. В газете ее назвали «искренним и заботливым женским персонажем». Кроме того, символику самовара можно растолковать с помощью фрагмента романа Федора Достоевского «Подросток».

«Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических», - цитирует издание роман писателя.

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