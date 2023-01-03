Автогонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

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Известный американский автогонщик Кен Блок ушел из жизни в возрасте 55 лет. Причина смерти - авария со снегоходом. О кончине гонщика сообщила команда HOONIGAN, которая участвует в соревнованиях Американской ассоциации ралли и выставляет автомобиль для Кена Блока.

«К нашему глубочайшему сожалению, мы подтверждаем, что Кен Блок в аварии со снегоходом сегодня. Кен был провидцем, первооткрывателем, и что самое важное - отцом и мужем», - говорится в сообщении на сайте команды.

Кен Блок являлся одним их основателей компании DC Shoes. Автогонщик участвовал во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану. У Блока остались жена и трое детей.