В стране и мире Похороны Руслана Хасбулатова состоятся 5 января в Грозном Анастасия Бобылева Последний председатель Верховного Совета РСФСР скончался 3 января на даче в Подмосковье. © Фото: Anton Kavashkin Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова пройдут 5 января в Грозном. Об этом сообщил родственник политика. «Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова», - передает его слова ТАСС. Ранее сообщалось о смерти политического деятеля. Он скончался на 81-м году жизни на своей даче в Подмосковье. Экспертное мнение и аналитика