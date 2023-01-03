Похороны Руслана Хасбулатова состоятся 5 января в Грозном
Последний председатель Верховного Совета РСФСР скончался 3 января на даче в Подмосковье.
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Похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова пройдут 5 января в Грозном. Об этом сообщил родственник политика.
«Завтра вечером привезут. Послезавтра будут похороны в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова», - передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось о смерти политического деятеля. Он скончался на 81-м году жизни на своей даче в Подмосковье.