Продвинуться вглубь обороны врага: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

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Ефрейтор Илья Брылев

Ефрейтор Илья Брылев двигался в колонне российских войск в заданный район. На маршруте он обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших засаду на прилегающей к дороге территории. Об этом Илья немедленно доложил своему командиру.

Завязался бой. Ефрейтор Брылев быстро сориентировался в обстановке, своевременно занял выгодную позицию и одним из первых атаковал позиции боевиков.

Действуя смело и решительно, в бою Илья уничтожил

пулеметный расчет противника. Лишившись поддержки пулеметчиков, ДРГ националистов поняла бесполезность дальнейшего сопротивления.

В результате диверсанты спешно покинули позиции и отступили. Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Ильи Брылева, колонна своевременно и без потерь прибыла в заданный район.