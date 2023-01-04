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Продвинуться вглубь обороны врага: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

00:00 04.01.2023
Российские военнослужащие быстро ориентируются в меняющейся обстановке, лишая врага огневой поддержки и продвигаясь вглубь занимаемых украинскими националистами позиций.
Продвинуться вглубь обороны врага: новые истории мужества российских военных в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Ефрейтор Илья Брылев

Ефрейтор Илья Брылев двигался в колонне российских войск в заданный район. На маршруте он обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших засаду на прилегающей к дороге территории. Об этом Илья немедленно доложил своему командиру.

Завязался бой. Ефрейтор Брылев быстро сориентировался в обстановке, своевременно занял выгодную позицию и одним из первых атаковал позиции боевиков.

Действуя смело и решительно, в бою Илья уничтожил
пулеметный расчет противника. Лишившись поддержки пулеметчиков, ДРГ националистов поняла бесполезность дальнейшего сопротивления.

В результате диверсанты спешно покинули позиции и отступили. Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Ильи Брылева, колонна своевременно и без потерь прибыла в заданный район.

© Минобороны России

Лейтенант Роман Маркеев, командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода

Под командованием лейтенанта Романа Маркеева гаубичный самоходно-артиллерийский взвод выполнял задачи по артподдержке ведущих наступление на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков.

Артиллерией взвода лейтенанта Маркеева было уничтожено шесть единиц техники противника и два его укрепительных сооружения. В результате прицельных ударов подчиненными лейтенанта  Романа Маркеева украинские националисты существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции.

Профессионализм, мужество и отвага лейтенанта Маркеева позволили осуществить задачу по продвижению российских войск вглубь обороны противника.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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