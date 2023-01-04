Продвинуться вглубь обороны врага: новые истории мужества российских военных в зоне СВО
Российские военнослужащие быстро ориентируются в меняющейся обстановке, лишая врага огневой поддержки и продвигаясь вглубь занимаемых украинскими националистами позиций.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах бойцов Вооруженных Сил РФ. Военные проявляют самоотверженность, профессионализм и верность долгу, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.