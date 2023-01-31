Иркутский Госархив открыл доступ к личному делу Гайдая в честь столетия со дня его рождения

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В понедельник 30 января исполнился век со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, который сделал советские, а следом и российские семьи крепче. Доступный и добрый юмор в его произведениях объединяет детей и родителей, а праздники без его фильмов как Новый год без елки.

В картинах Гайдай отразил события своей жизни, и многие забавные сценки он взял из воспоминаний.

Например, экранный диалог «хулиганов и тунеядцев» в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» был реальным, он произошел между Гайдаем и военкомом в 1942 году на фронте. Кто в разведроту, кто в пехоту, кто во флот - на все будущий режиссер отвечал: «Я!»

Когда Гайдай был на границе с Монголией, ему приходилось объезжать диких и низкорослых лошадей, и с его ростом 180 см это выглядело комично, ноги буквально волоклись по земле. Полученный на войне опыт ему удалось гениально обыграть в образе Шурика на осле.

В Иркутске, где родился режиссер, есть Иркутский областной Госархив. Личное дело с фотографией Гайдая, переданное из местного военного комиссариата, теперь впервые выставляется на публику.

Выписки из госпиталей могут рассказать историю службы Гайдая. На фронте он подорвался на противопехотной мине, перенес пять операций, чуть не лишился ноги. От ампутации отговорил врачей единственным доводом: «Мечтаю стать артистом».

Мечта сбылась. После нескольких лет в Иркутском областном драмтеатре Гайдай едет в Москву и подает документы сразу в два вуза - на актерское ГИТИСа и режиссуру ВГИКа. К слову, со второго его едва не отчислили с формулировкой «он сложившийся актер, такого трудно перевоспитать».

На его режиссерском пути были трудности и сомнения, он сомневался в выборе профессии и снова возвращался к ней. Со временем и опытом он стал тем режиссером, которого мы знаем, и возымел успех.

Сегодня Гайдаю исполнилось бы 100 лет, и, вероятно, большим подарком для него стало бы осознание того, сколько поколений выросло на его фильмах. Сказать, что его творчество бессмертно - да, высокопарно, но что это, если не вечная жизнь?

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.