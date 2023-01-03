Небесный щит: как расчеты С-400 отточили отражение авианалета в Хабаровском крае

В ходе практической части тренировки после получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчеты ЗРС С-400 отточили действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Хабаровском крае в новогодние праздники военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку с расчетами зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» отражению авианалета условного противника.

В ходе практической части мероприятия после получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчеты ЗРС С-400 отточили действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса цели. В завершении тренировки расчетами ЗРС были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушная цель условного противника была уничтожена при входе в зону поражения.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в зоне спецоперации. Расчет ЗРК в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.