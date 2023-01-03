Спецслужбы Израиля задержали 13 подозреваемых в терроризме на Западном берегу

Во время антитеррористической операции один из силовиков получил ранение.

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Массовым задержанием подозреваемых в терроризме завершился ночной рейд спецслужб в Израиле. Во время антитеррористической операции один из силовиков получил ранение. Об этом информирует газета Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

«Один военный ЦАХАЛ получил легкое ранение осколками, в то время как израильские силы безопасности задержали 13 подозреваемых в причастности к террористической деятельности в ходе ночного рейда по палестинским деревням на Западном берегу», - процитировало РИА Новости сообщение издания.

По информации израильских СМИ, Армия обороны Израиля, общая служба безопасности и пограничная полиция провели операции в ряде регионов страны, в том числе Дженин, Абу-Дис, Хеврон, Кифл Харис, Аль-Азария, Шуфа, Тулькарм.